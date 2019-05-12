Умерла актриса, сыгравшая роль в сериале "Твин Пикс"

По информации СМИ, артистка страдала от онкологического заболевания.

“Она закончила жизнь спокойно в окружении своих дочерей и племянниц. Каждый момент, проведенный вместе с ней, был большим счастьем для нас”, — говорится в сообщении дочерей актрисы.

Пегги Липтон с 15 лет работала моделью, в 19 впервые начала сниматься в кино. В 1971 году получила “Золотой глобус” в номинации лучшая женская роль в теледрамме “Отряд “Стиляги”.

В 1989 году снялась в культовом телевизионном сериале “Твин Пикс”, где сыграла роль хозяйки закусочной Нормы Дженнингс. В последние годы она играла эпизодические роли в телесериалах. В 2017 году она снова была приглашена сыграть роль хозяйки закусочной в третьем сезоне сериала “Твин Пикс”.

Напоминаем, умер французский режиссер Жан-Клод Бриссо.