Помер французький режисер Жан-Клод Бріссо

Як передає France24 з посиланням на оточення режисера, він помер в лікарні після тривалої хвороби.

Бріссо народився 17 липня 1944 року в Парижі. Він викладав французьку мову в одній зі столичних шкіл. Кар’єру кінематографіста він почав в 1975 році. Популярність йому принесла картина “Шум і лють”, а фільм “Біле весілля” з Ванессою Параді у головній ролі був номінований в двох категоріях премії “Сезар” і виявився найбільш комерційно успішним.

У 2005 році режисера засудили до року позбавлення волі за сексуальні домагання до двох акторок.

Бріссо завоював дві другорядні нагороди Каннського фестивалю. У 2012 році він отримав “Золотого леопарда” — головний приз кінофестивалю в Локарно — за фільм “Дівчина з нізвідки”.

Як зазначав УНН, помер актор, який зіграв Чубакку в “Зоряних війнах”.