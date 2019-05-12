Помер французький режисер Жан-Клод Бріссо
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Французький кінорежисер і сценарист Жан-Клод Бріссо помер в Парижі у віці 74 років, про це Le Monde розповіли члени його сім’ї, інформує УНН.
Як передає France24 з посиланням на оточення режисера, він помер в лікарні після тривалої хвороби.
Бріссо народився 17 липня 1944 року в Парижі. Він викладав французьку мову в одній зі столичних шкіл. Кар’єру кінематографіста він почав в 1975 році. Популярність йому принесла картина “Шум і лють”, а фільм “Біле весілля” з Ванессою Параді у головній ролі був номінований в двох категоріях премії “Сезар” і виявився найбільш комерційно успішним.
У 2005 році режисера засудили до року позбавлення волі за сексуальні домагання до двох акторок.
Бріссо завоював дві другорядні нагороди Каннського фестивалю. У 2012 році він отримав “Золотого леопарда” — головний приз кінофестивалю в Локарно — за фільм “Дівчина з нізвідки”.
Як зазначав УНН, помер актор, який зіграв Чубакку в “Зоряних війнах”.