Умер французский режиссер Жан-Клод Бриссо
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Французский кинорежиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо умер в Париже в возрасте 74 лет, об этом Le Monde рассказали члены его семьи, передает УНН.
Как передает France24 со ссылкой на окружение режиссера, он скончался в больнице после продолжительной болезни.
Бриссо родился 17 июля 1944 года в Париже. Он преподавал французский язык в одной из столичных школ. Карьеру кинематографиста он начал в 1975 году. Известность ему принесла картина “Шум и ярость”, а фильм “Белая свадьба” с Ванессой Паради в главной роли был номинирован в двух категориях премии “Сезар” и оказался самым коммерчески успешным.
В 2005 году режиссера приговорили к году лишения свободы за сексуальные домогательства к двум актрисам.
Бриссо завоевал две второстепенные награды Каннского фестиваля. В 2012 году он получил “Золотого леопарда” — главный приз кинофестиваля в Локарно — за фильм “Девушка из ниоткуда”.
Как отмечал УНН, умер актер, сыгравший Чубакка в “Звездных войнах”.