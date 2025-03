Помер актор, який зіграв Чубакку в "Зоряних війнах"

“Сім’я Пітера Мейхью з великою любов’ю і сумом повідомляє, що Пітер пішов з життя. Він покинув нас 30 квітня 2019 року в оточенні сім’ї в своєму будинку на півночі Техасу”, — сказано в заяві.

Пітер Мейх’ю народився 19 травня 1944 року. Він найбільш відомий роллю мандрівника з племені вукі, механіка на ім’я Чубакка. Цього персонажа він зіграв в кінофільмах “Зоряні війни. Епізод IV: Нова надія” (Star Wars. Episode IV: A New Hope, 1977), “Зоряні війни. Епізод V: Імперія завдає удару у відповідь” (Star Wars: Episode V The Empire Strikes Back, 1980), “Зоряні війни. Епізод VI: Повернення джедая” (Star Wars. Episode VI: Return of the Jedi, 1983), “Зоряні війни. Епізод III: Помста ситхів” (Star Wars. Episode III. Revenge of the Sith, 2005) і “Зоряні війни: Пробудження сили” (Star Wars: The Force Awakens, 2015).

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u

— Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 2 мая 2019 г.