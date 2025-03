Умер актер, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах"

“Семья Питера Мейхью с большой любовью и грустью сообщает, что Питер ушел из жизни. Он покинул нас 30 апреля 2019 года в окружении семьи в своем доме на севере Техаса”, — сказано в заявлении.

Питер Мейхью родился 19 мая 1944 года. Он наиболее известен ролью путешественника из племени вуки, механика по имени Чубакка. Этого персонажа он сыграл в кинофильмах “Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда” (Star Wars. Episode IV: A New Hope, 1977), “Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар” (Star Wars: Episode V The Empire Strikes Back, 1980), “Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая” (Star Wars. Episode VI: Return of the Jedi, 1983), “Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов” (Star Wars. Episode III. Revenge of the Sith, 2005) и “Звездные войны: Пробуждение силы” (Star Wars: The Force Awakens, 2015).

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u

