Умер актер, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106206 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110255 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112965 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113900 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142032 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115099 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140057 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144955 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130350 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130373 просмотра

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Умер актер, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах"

Умер актер, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах"

Киев  •  УНН

 • 11351 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Американский актер Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге “Звездные войны”, умер на 75-м году жизни. Об этом сообщила в четверг его семья в его официальной странице в Twitter, сообщает УНН.

“Семья Питера Мейхью с большой любовью и грустью сообщает, что Питер ушел из жизни. Он покинул нас 30 апреля 2019 года в окружении семьи в своем доме на севере Техаса”, — сказано в заявлении.

Питер Мейхью родился 19 мая 1944 года. Он наиболее известен ролью путешественника из племени вуки, механика по имени Чубакка. Этого персонажа он сыграл в кинофильмах “Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда” (Star Wars. Episode IV: A New Hope, 1977), “Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар” (Star Wars: Episode V The Empire Strikes Back, 1980), “Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая” (Star Wars. Episode VI: Return of the Jedi, 1983), “Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов” (Star Wars. Episode III. Revenge of the Sith, 2005) и “Звездные войны: Пробуждение силы” (Star Wars: The Force Awakens, 2015).

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u

— Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 2 мая 2019 г.

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