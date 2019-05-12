Померла акторка, яка зіграла роль у серіалі "Твін Пікс"

За інформацією ЗМІ, артистка страждала від онкологічного захворювання.

“Вона закінчила життя спокійно в оточенні своїх дочок і племінниць. Кожен момент, проведений разом з нею, був великим щастям для нас”, - йдеться в повідомленні дочок актриси.

Пеггі Ліптон з 15 років працювала моделлю, в 19 вперше почала зніматися в кіно. У 1971 році отримала “Золотий глобус” у номінації краща жіноча роль в теледрамме “Загін “Стиляги”.

У 1989 році знялася в культовому телевізійному серіалі “Твін Пікс”, де зіграла роль власниці закусочної Норми Дженнінгс. В останні роки вона грала епізодичні ролі в телесеріалах. У 2017 році вона знову була запрошена зіграти роль власниці закусочної в третьому сезоні серіалу “Твін Пікс”.

Нагадуємо, помер французький режисер Жан-Клод Бріссо.