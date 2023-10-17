Умер Сергей Сивохо - информацию подтвердили в пресс-службе артиста
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Утром вторника, 17 октября, умер украинский актер и политик Сергей Сивохо. У него была болезнь легких. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Сивохо.
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"В 5:40 умер украинский телеведущий, бывший участник КВН и экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. Причиной стала болезнь легких, которая была хронической. Ему было 54 года", - говорится в сообщении.
С детства он болел астмой. Сейчас у Сивохо было обострение болезни.
Дополнение
Актеру и политику было 54 года. Участвовал в командах КВН Снимался в фильмах и телевизионных передачах. С октября 2019 года по март 2020 года был советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.