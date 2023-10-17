Помер Сергій Сивохо – інформацію підтвердили в пресслужбі артиста
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Зранку вівторка, 17 жовтня, помер український актор та політик Сергій Сивохо. У нього була хвороба легень. Про це УНН повідомили в пресслужбі Сивохо.
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"О 5:40 помер український телеведучий, колишній учасник КВК і ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо. Причиною стала хвороба легень, яка була хронічною", - йдеться у повідомленні.
З дитинства він хворів на астму. Наразі у Сивохи було загострення хвороби.
Доповнення
Актору та політику було 54 роки. Брав участь у командах КВК. Знімався у фільмах та телевізійних передачах. З жовтня 2019 року до березня 2020 рок був радником секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.