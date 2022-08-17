Умер режиссер Вольфганг Петерсен, известный по картинам "Идеальный шторм" и "Троя"

Детали

Петерсен ушел из жизни в пятницу, 12 августа, в резиденции в Брентвуде (Лос-Анджелес) на руках у своей 50-летней супруги Марии-Антуанетты.

Справка

Он начал свою карьеру в Германии, однако его пригласили в Голливуд после успеха фильма о Второй мировой войне "Das Boot" ("Подводная лодка"). Фильм получил шесть номинаций "Оскар".

Петерсен стал одним из самых востребованных режиссеров технически сложных студийных боевиков, среди которых: "Идеальный шторм" (2000), "Борт номер один" (1997), "Вспышка" (1995), "На линии огня" (1993), "Расколотые" (1991).

Кроме этого, популярность Вольфгангу принесли фильмы "Бесконечная история" (1983), "Враг мой" (1985), "Троя" (2004) и "Посейдон" (2006).

Напомним

Легендарный режиссер-мультипликатор, создатель "Чебурашки" и "38 попугаев" Леонид Шварцман умер в возрасте 101 года.

Также, как известно, в Одессе, 8 февраля, на 88-м году жизни умер украинский режиссер Геннадий Тарасуль.