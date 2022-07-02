Помер творець "Чебурашки" та "38 папуг" Леонід Шварцман
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Легендарний режисер-мультиплікатор Леонід Шварцман помер у віці 101 року. Про це повідомив шеф-редактор "Союзмультфільму" Сергій Капков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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"Леоніда Ароновича Шварцмана не стало", - сказав Капков. Інших подробиць він не повідомив.
У серпні цього року Шварцману виповнилося б 102 роки.
Додамо
Шварцман з 1948 працював на кіностудії "Союзмультфільм", у 1951 отримав диплом художника-постановника мультфільмів, у тому ж році працював як художник-постановник у співавторстві з Олександром Винокуровим, з 1963 року почав працювати самостійно, а з 1975 року.
Шварцман як художник-постановник брав участь у створенні візуального образу Чебурашки для мультфільму Романа Качанова "Крокодил Гена". Він також працював над мультфільмами "Снігова королева", "Червона квіточка", "38 папуг" та "Кошеня на ім'я Гав".