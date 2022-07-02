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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 5642 просмотра

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Умер создатель "Чебурашки" и "38 попугаев" Леонид Шварцман

Умер создатель "Чебурашки" и "38 попугаев" Леонид Шварцман

Киев • УНН

 • 247784 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Легендарный режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман скончался в возрасте 101 года. Об этом сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

"Леонида Ароновича Шварцмана не стало", – сказал Капков. Других подробностей он не сообщил.

В августе этого года Шварцману исполнилось бы 102 года.

Добавим

Шварцман с 1948 года работал на киностудии "Союзмультфильм", в 1951 году получил диплом художника-постановщика мультфильмов, в том же году работал как художник-постановщик в соавторстве с Александром Винокуровым, с 1963 года начал работать самостоятельно, а с 1975 года.

Шварцман как художник-постановщик участвовал в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена". Он также работал над мультфильмами "Снежная королева", "Аленький цветочек", "38 попугаев" и "Котенок по имени Гав".

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