Умер создатель "Чебурашки" и "38 попугаев" Леонид Шварцман
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Легендарный режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман скончался в возрасте 101 года. Об этом сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Цитата
"Леонида Ароновича Шварцмана не стало", – сказал Капков. Других подробностей он не сообщил.
В августе этого года Шварцману исполнилось бы 102 года.
Добавим
Шварцман с 1948 года работал на киностудии "Союзмультфильм", в 1951 году получил диплом художника-постановщика мультфильмов, в том же году работал как художник-постановщик в соавторстве с Александром Винокуровым, с 1963 года начал работать самостоятельно, а с 1975 года.
Шварцман как художник-постановщик участвовал в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена". Он также работал над мультфильмами "Снежная королева", "Аленький цветочек", "38 попугаев" и "Котенок по имени Гав".