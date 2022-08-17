Помер режисер Вольфганг Петерсен відомий за картинами "Ідеальний шторм" та "Троя"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Помер німецький кінорежисер, сценарист та продюсер Вольфганг Петерсен, йому був 81 рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deadline.
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Петерсен пішов з життя в п'ятницю, 12 серпня, в резиденції в Брентвуді (Лос-Анджелес) на руках у своєї 50-річної дружини Марії-Антуанетти.
Довідка
Він почав свою кар'єру в Німеччині, проте його запросили до Голлівуду після успіху фільму про Другу світову війну "Das Boot" ("Підводний човен"). Фільм отримав шість номінацій "Оскар".
Петерсен став одним з найбільш затребуваних режисерів технічно складних студійних бойовиків, серед яких: "Ідеальний шторм" (2000), "Борт номер один" (1997), "Спалах" (1995), "На лінії вогню" (1993), "Розколоті" (1991).
Крім цього, популярність Вольфгангу принесли фільми "Нескінченна історія" (1983), "Ворог мій" (1985), "Троя" (2004) і "Посейдон" (2006).
Нагадаємо
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