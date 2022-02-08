Помер український режисер Геннадій Тарасуль
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. В Одесі помер український режисер Геннадій Тарасуль. Про це заявили в Одеському відділенні Національної спілки кінематографістів України, передає УНН.
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Тарасуль помер 8 лютого на 88-му році життя.
“Для кінематографістів він став людиною-легендою ще задовго до появи однойменної вищої іменної нагороди — “Легенда Одеської кіностудії”, — сказано в повідомленні.
Що відомо про режисера
Режисер, сценарист, актор, літератор Геннадій Тарасуль народився 20 січня 1935 року. Закінчив Одеський політехнічний інститут.
Дебютом в якості другого режисера стала робота з Кірою Муратовою над фільмом “Короткі зустрічі”. Також був другим режисером у фільмах: “Випадок зі слідчої практики”, “Довгі дроти”, “Фантазії Веснухіна”, “Тепло рідного дому”, “Дій за обставинами!..” і т. д.
Він написав сценарії до ряду кінокартин, серед яких “Відповідна міра”, “Довга пам’ять”, “Мить любові”. Зіграв ряд епізодів в картинах Муратової: “Настроювач”, “Мелодія для Катеринки”.
Автор роману “Ризик”, повістей “Стоянка не передбачена”, “Крізь осінні Хмари”, “Мить життя”, п’єси “Аварія”.