Умер украинский режиссер Геннадий Тарасуль

ukru
15 марта, 19:03 • 104836 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139176 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120879 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114581 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103406 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100718 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89947 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122137 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 126528 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127185 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 44190 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 47099 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 62379 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

02:05 • 29822 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 30817 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 122137 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 122214 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 259977 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 289392 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 225784 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 104521 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 126528 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111013 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128315 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130366 просмотра
Актуальное
Умер украинский режиссер Геннадий Тарасуль

Умер украинский режиссер Геннадий Тарасуль

Киев • УНН

 • 24715 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Одессе умер украинский режиссер Геннадий Тарасуль. Об этом заявили в Одесском отделении Национального союза кинематографистов Украины, передает УНН.

Детали

Тарасуль умер 8 февраля на 88-м году жизни.

“Для кинематографистов он стал человеком-легендой еще задолго до появления одноименной высшей именной награды — “Легенда Одесской киностудии”, — сказано в сообщении.

Что известно о режиссере

Режиссер, сценарист, актер, литератор Геннадий Тарасуль родился 20 января 1935 года. Окончил Одесский политехнический институт.

Дебютом в качестве второго режиссера стала работа с Кирой Муратовой над фильмом “Короткие встречи”. Также был вторым режиссером в фильмах: "Случай из следственной практики”, “Длинные провода”, “Фантазии Веснухина”, “Тепло родного дома" действуй по обстоятельствам!..” и т.д.

Он написал сценарии к ряду кинокартин, среди которых “Ответная мера”, “Долгая память”, “Миг любви”. Сыграл ряд эпизодов в картинах Муратовой: “Настройщик”, “Мелодия для Катеринки”.

Автор романа “Риск”, повестей “Стоянка не предусмотрена”, “Сквозь осенние Облака”, “Миг жизни”, пьесы “Авария”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы