Умер украинский режиссер Геннадий Тарасуль
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Одессе умер украинский режиссер Геннадий Тарасуль. Об этом заявили в Одесском отделении Национального союза кинематографистов Украины, передает УНН.
Детали
Тарасуль умер 8 февраля на 88-м году жизни.
“Для кинематографистов он стал человеком-легендой еще задолго до появления одноименной высшей именной награды — “Легенда Одесской киностудии”, — сказано в сообщении.
Что известно о режиссере
Режиссер, сценарист, актер, литератор Геннадий Тарасуль родился 20 января 1935 года. Окончил Одесский политехнический институт.
Дебютом в качестве второго режиссера стала работа с Кирой Муратовой над фильмом “Короткие встречи”. Также был вторым режиссером в фильмах: "Случай из следственной практики”, “Длинные провода”, “Фантазии Веснухина”, “Тепло родного дома" действуй по обстоятельствам!..” и т.д.
Он написал сценарии к ряду кинокартин, среди которых “Ответная мера”, “Долгая память”, “Миг любви”. Сыграл ряд эпизодов в картинах Муратовой: “Настройщик”, “Мелодия для Катеринки”.
Автор романа “Риск”, повестей “Стоянка не предусмотрена”, “Сквозь осенние Облака”, “Миг жизни”, пьесы “Авария”.