Умер режиссер фильма "Укрощение строптивой"

"Никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирелли ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры", - написал он.

Дзеффирелли дважды номинировали на премию "Оскар", получал премию BAFTA, пять раз завоевывал премию Давида ди Донателло, дважды - премию "Эмми". Депутат Сената Италии в 1994-2001 годах.

Он является режиссером фильмов "Укрощение строптивой" (1967), где снималась Элизабет Тейлор, "Ромео и Джульетта" (1968) и других.

Напомним, в мае умер французский режиссер Жан-Клод Бриссо.