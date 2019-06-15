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Помер режисер фільму "Приборкання норовливої"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Італійський режисер Франко Дзеффіреллі помер на 97-му році життя. Про це повідомив в суботу мер Флоренції Даріо Нарделла в Twitter, передає УНН.

Помер режисер фільму "Приборкання норовливої"

"Ніколи не хотів, щоб цей день настав. Франко Дзеффіреллі пішов сьогодні вранці. Один з найвидатніших людей світової культури", - написав він.

Дзеффіреллі двічі номінували на премію "Оскар", отримував премію BAFTA, п'ять разів завойовував премію Давида ді Донателло, двічі - премію "Еммі". Депутат Сенату Італії в 1994-2001 роках.

Він є режисером фільмів "Приборкання норовливої" (1967), де знімалася Елізабет Тейлор, "Ромео і Джульєтта" (1968) та інших.

Нагадаємо, у травні помер французький режисер Жан-Клод Бріссо .

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