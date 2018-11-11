Умер президент фестиваля Comic-Con Джон Роджерс
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Умер президент крупнейшего в мире ежегодного фестиваля Comic-Con Джон Роджерс. Об этом говорится в сообщении фестиваля в Twitter, передает УНН.
"С глубокой грустью мы объявляем о смерти Джона Роджерса, президента Comic-Con. Джон умер в субботу, 10 ноября 2018 года, в результате осложнений от глиобластомы, агрессивной формы рака мозга", - говорится в сообщении.
San Diego Comic-Con International, также известный как Comic-Con - крупнейший в мире ежегодный фестиваль, проходящий в городе Сан-Диего с 1970 года. В фестивале принимает участие большое количество известных актеров, режиссеров; демонстрируются отрывки из новых фильмов, компьютерных игр.
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