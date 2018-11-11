Помер президент фестивалю Comic-Con Джон Роджерс
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Помер президент найбільшого у світі щорічного фестивалю Comic-Con Джон Роджерс. Про це йдеться у повідомлені фестивалю у Twitter, передає УНН.
“З глибоким смутком ми оголошуємо про смерть Джона Роджерса, президента Comic-Con. Джон помер у суботу, 10 листопада 2018 року, внаслідок ускладнень від гліобластоми, агресивної форми раку мозку”, — йдеться у повідомлені.
San Diego Comic-Con International, також відомий як Comic-Con — найбільший у світі щорічний фестиваль, що проходить у місті Сан-Дієго з 1970 року. У фестивалі бере участь велика кількість відомих акторів, режисерів; демонструються уривки з нових фільмів, комп’ютерних ігор.
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