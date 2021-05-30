Умер писатель и литературовед Михаил Слабошпицкий
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. На 75 году жизни скончался украинский прозаик, критик, литературовед, публицист, общественный деятель, детский писатель, член Национального союза писателей Украины Михаил Слабошпицкий. Об этом на своей странице в Facebook сообщила жена писателя Светлана Корниенко, передает УНН.
Цитата:
"Сегодня ночью умер Михаил Слабошпицкий. Люблю. Плачу", - говорится в заметке.
Справка
Михаил Слабошпицкий - член Национального союза писателей Украины, лауреат национальной премии имени Тараса Шевченко (2005), за роман-биографию "Поет із пекла". Среди его работ - документальная, публицистическая и биографическая проза, а также многочисленные произведения для детей. Его сын Мирослав является известным украинским кинорежиссером, дочь Иванна - журналисткой.
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