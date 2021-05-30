Помер письменник і літературознавець Михайло Слабошпицький
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. На 75 році життя помер український прозаїк, критик, літературознавець, публіцист, громадський діяч, дитячий письменник, член Національної спілки письменників України Михайло Слабошпицький. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила дружина письменника Світлана Корнієнко, передає УНН.
Цитата:
"Сьогодні вночі помер Михайло Слабошпицький. Люблю. Плачу", - йдеться в дописі.
Довідково
Михайло Слабошпицький – член Національної спілки письменників України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка (2005), за роман-біографію "Поет із пекла". Серед його робіт – документальна, публіцистична та біографічна проза, а також численні твори для дітей. Його син Мирослав є відомим українським кінорежисером, дочка Іванна – журналісткою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помер посол України в Таїланді Андрій Бешта