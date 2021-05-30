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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Помер письменник і літературознавець Михайло Слабошпицький

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. На 75 році життя помер український прозаїк, критик, літературознавець, публіцист, громадський діяч, дитячий письменник, член Національної спілки письменників України Михайло Слабошпицький. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила дружина письменника Світлана Корнієнко, передає УНН.

Помер письменник і літературознавець Михайло Слабошпицький

Цитата: 

"Сьогодні вночі помер Михайло Слабошпицький. Люблю. Плачу", - йдеться в дописі.

Довідково 

Михайло Слабошпицький – член Національної спілки письменників України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка (2005), за роман-біографію "Поет із пекла". Серед його робіт – документальна, публіцистична та біографічна проза, а також численні твори для дітей. Його син Мирослав є відомим українським кінорежисером, дочка Іванна – журналісткою.

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