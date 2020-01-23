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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Умер один из близнецов, которых в Черкассах сбил автомобиль

Киев • УНН

 • 18599 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Черкассах умер один из близнецов, которых вместе с дедушкой сбил автомобиль на нерегулируемом перекрестке. Об этом сообщили родные мальчика на странице, где велся сбор средств на его лечение, передает УНН.

Умер один из близнецов, которых в Черкассах сбил автомобиль

"Он боролся за жизнь с 9 января до сих пор. Мы все за него боролись. Мы ждали что вот-вот и будет чудо, Егорка проснется, откроет глаза и увидит маму... Мы верили, держались, старались, молились и ждали. Но этого не произошло... на все воля Божья", - сказано в сообщении.

Напомним, в Черкассах водитель на перекрестке сбил дедушку с малолетними близнецами.

Водителю объявили о подозрении.

Украинские Национальные Новости

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