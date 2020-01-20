У Черкасах водій на перехресті збив дідуся з малолітніми близнюками
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Черкасах водію, який збив двох малолітніх близнюків з дідусем на перехресті, повідомили про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Черкаську прокуратуру.
"Черкаською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху жителем міста Черкаси, який керував транспортним засобом, що спричинило потерпілим тяжкі тілесні ушкодження, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України", - сказано у повідомленні.
За версією слідства установлено, що 9 січня 2020 року, близько 17:30 водій автомобіля ЗАЗ, рухаючись у місті Черкаси по вулиці Сергія Амброса біля нерегульованого перехрестя скоїв наїзд на двох малолітніх близнюків з дідусем, які переходили дорогу.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди всі троє пішоходів отримали тяжкі тілесні ушкодження.
На підставі зібраних доказів винуватцю ДТП повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тяжкі тілесні ушкодження ) Кримінального кодексу України.
Крім того, прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.
За вчинене особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Нагадаємо, жінка за кермом автомобіля на Закарпатті виїхала на зустрічну смугу руху на дорозі і врізалася в інший автомобіль, внаслідок ДТП дев'ятеро людей, з них троє дітей, постраждали.