В Черкассах водитель на перекрестке сбил дедушку с малолетними близнецами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Черкассах водителю, который сбил двух малолетних близнецов с дедушкой на перекрестке, сообщили о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черкасской прокуратуры.
"Черкасской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушения правил безопасности дорожного движения жителем города Черкассы, который управлял транспортным средством, повлекшее пострадавшим тяжелые телесные повреждения, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины", - говорится в сообщении.
По версии следствия установлено, что 9 января 2020 года, около 17:30 водитель автомобиля ЗАЗ, двигаясь в городе Черкассы по улице Сергея Амброса у нерегулируемого перекрестка совершил наезд на двух малолетних близнецов с дедушкой, которые переходили дорогу.
В результате дорожно-транспортного происшествия все трое пешеходов получили тяжелые телесные повреждения.
На основании собранных доказательств виновнику ДТП сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее пострадавшим тяжелые телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.
За совершенное лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Напомним, женщина за рулем автомобиля на Закарпатье выехала на встречную полосу движения на дороге и врезалась в другой автомобиль, в результате ДТП девять человек, из них трое детей, пострадали.