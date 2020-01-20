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У ДТП на Закарпатті постраждали 9 людей, з них троє дітей

Київ • УНН

 • 21569 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Жінка за кермом автомобіля на Закарпатті виїхала на зустрічну смугу руху на дорозі і врізалася в інший автомобіль, внаслідок ДТП дев'ятеро людей, з них троє дітей, постраждали. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Закарпатській області.

У ДТП на Закарпатті постраждали 9 людей, з них троє дітей

Аварія сталася 19 січня близько 17:30. На місці події поліція з’ясувала, що ДТП з потерпілими сталася на відрізку автодороги "Мукачево - Рогатин - Львів" неподалік від села Горбок.

Попередньо встановлено, що 32-річна жителька міста Чоп на автомобілі Кіа Rіо, здійснюючи обгін попутного авто Volvo, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автомобілем Renault, під керуванням 56-річного жителя села Арданово Іршавського району. Один з автомобілів з’їхав у кювет.

"У результаті ДТП до Іршавської ЦРЛ доставлено водійку автомобіля Кіа Rіо, двох її малолітніх дітей, віком 5 і 9 років та ще одного пасажира легковика. Також за меддопомогою звернулися водій автомобіля Renault та четверо його пасажирів, серед яких одна – неповнолітня", - повідомили у поліції.

Попередня правова кваліфікація події – стаття 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими. У справі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Львові внаслідок ДТП постраждало двоє дітей.

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