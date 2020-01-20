В ДТП на Закарпатье пострадали 9 человек, из них трое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Женщина за рулем автомобиля на Закарпатье выехала на встречную полосу полосу движения на дороге и врезалась в другой автомобиль, в результате ДТП девять человек, из них трое детей, пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Закарпатской области.
Авария произошла 19 января около 17:30. На месте происшествия полиция выяснила, что ДТП с пострадавшими произошло на отрезке автодороги "Мукачево - Рогатин - Львов" неподалеку от села Горбок.
Предварительно установлено, что 32-летняя жительница города Чоп на автомобиле Кіа Rіо, совершая обгон попутного автомобиля Volvo, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Renault, под управлением 56-летнего жителя села Арданово Иршавского района. Один из автомобилей съехал в кювет.
"В результате ДТП в Иршавскую ЦРБ доставлена водитель автомобиля Кіа Rіо, двое ее малолетних детей в возрасте 5 и 9 лет и еще один пассажир легковушки. Также за медпомощью обратились водитель автомобиля Renault и четверо его пассажиров, среди которых одна - несовершеннолетняя", - сообщили в полиции.
Предварительная правовая квалификация события - статья 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими. По делу продолжается досудебное расследование.
Напомним, во Львове в результате ДТП пострадали двое детей.