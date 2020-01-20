В ДТП на Закарпатье пострадали 9 человек, из них трое детей

КИЕВ. 20 января. УНН. Женщина за рулем автомобиля на Закарпатье выехала на встречную полосу полосу движения на дороге и врезалась в другой автомобиль, в результате ДТП девять человек, из них трое детей, пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Закарпатской области.