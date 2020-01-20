В ДТП на Закарпатье пострадали 9 человек, из них трое детей

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 13649 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 22813 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 40363 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 79080 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 141349 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 145742 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 205705 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 199262 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 420454 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 231216 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
72%
Популярные новости

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 30075 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 22804 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 27667 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 24552 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 16459 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 173765 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 160721 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 247648 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 420454 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 525162 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 79080 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 53532 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 51728 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 58272 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 88621 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В ДТП на Закарпатье пострадали 9 человек, из них трое детей

Киев • УНН

 • 21569 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Женщина за рулем автомобиля на Закарпатье выехала на встречную полосу полосу движения на дороге и врезалась в другой автомобиль, в результате ДТП девять человек, из них трое детей, пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Закарпатской области.

В ДТП на Закарпатье пострадали 9 человек, из них трое детей

Авария произошла 19 января около 17:30. На месте происшествия полиция выяснила, что ДТП с пострадавшими произошло на отрезке автодороги "Мукачево - Рогатин - Львов" неподалеку от села Горбок.

Предварительно установлено, что 32-летняя жительница города Чоп на автомобиле Кіа Rіо, совершая обгон попутного автомобиля Volvo, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Renault, под управлением 56-летнего жителя села Арданово Иршавского района. Один из автомобилей съехал в кювет.

"В результате ДТП в Иршавскую ЦРБ доставлена водитель автомобиля Кіа Rіо, двое ее малолетних детей в возрасте 5 и 9 лет и еще один пассажир легковушки. Также за медпомощью обратились водитель автомобиля Renault и четверо его пассажиров, среди которых одна - несовершеннолетняя", - сообщили в полиции.

Предварительная правовая квалификация события - статья 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими. По делу продолжается досудебное расследование.

Напомним, во Львове в результате ДТП пострадали двое детей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,029.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,794.46