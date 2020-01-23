Помер один із близнюків, яких у Черкасах збив автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Черкасах помер один із близнюків, яких разом із дідусем збив автомобіль на нерегульованому перехресті. Про це повідомили рідні хлопчика на сторінці, де вівся збір коштів на його лікування, передає УНН.
"Він боровся за життя з 9 січня до сьогодні. Ми всі за нього боролися. Ми чекали що ось-ось і буде чудо, Єгорка прокинеться, відкриє очі і побачить маму ... Ми вірили, трималися, намагалися, молилися і чекали. Але цього не сталося, ... на все воля Божа", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Черкасах водій на перехресті збив дідуся з малолітніми близнюками.
Водію оголосили про підозру.