Помер один із близнюків, яких у Черкасах збив автомобіль

"Він боровся за життя з 9 січня до сьогодні. Ми всі за нього боролися. Ми чекали що ось-ось і буде чудо, Єгорка прокинеться, відкриє очі і побачить маму ... Ми вірили, трималися, намагалися, молилися і чекали. Але цього не сталося, ... на все воля Божа", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Черкасах водій на перехресті збив дідуся з малолітніми близнюками.

Водію оголосили про підозру.