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Умер нобелевский лауреат Кэри Муллис

Умер нобелевский лауреат Кэри Муллис

Киев  •  УНН

 • 23203 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Американский ученый - биохимик, лауреат Нобелевской премии Кэри Муллис скончался в США в возрасте 74 лет. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на его жену, передает УНН.

По ее словам, ученый умер 7 августа у себя дома в городе Ньюпорт-Бич (штат Калифорния). Причиной смерти стала сердечная и дыхательная недостаточность, вызванная длительной пневмонией.

Муллис родился в 1944 году в Северной Каролине. В 1966 году окончил Технологический институт Джорджии, а через шесть лет защитил докторскую диссертацию в области биохимии в Университете Калифорнии в Беркли.

В 1993 году был удостоен Нобелевской премии за изобретение метода полимеразной цепной реакции, позволяющей добиться значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале. Муллис был убежденным сторонником теории об отсутствии связи между ВИЧ и СПИДом.

Напомним, Нобелевская лауреат умер в Нью-Йорке.

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