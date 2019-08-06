Нобелівська лауреатка померла в Нью-Йорку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У віці 88 років померла нобелівська лауреатка Тоні Моррісон. Про це повідомляє агентство AP, передає УНН.
Видавець Альфред А. Нопф повідомив, що Моррісон померла увечері в понеділок в медичному центрі Монтефіоре в Нью-Йорку.
Вона була першою темношкірою жінкою, що отримала Нобелівську премію з літератури, присуджену в 1993 році.
Її роман "Кохані" отримав Пулітцерівську премію за художню літературу в 1988 році.
Як повідомляв УНН, 4 серпня стало відомо про те, що помер радянський, американський і російський автор-виконавець Віллі Токарєв .