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Нобелівська лауреатка померла в Нью-Йорку

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У віці 88 років померла нобелівська лауреатка Тоні Моррісон. Про це повідомляє агентство AP, передає УНН.

Видавець Альфред А. Нопф повідомив, що Моррісон померла увечері в понеділок в медичному центрі Монтефіоре в Нью-Йорку.

Вона була першою темношкірою жінкою, що отримала Нобелівську премію з літератури, присуджену в 1993 році.

Її роман "Кохані" отримав Пулітцерівську премію за художню літературу в 1988 році.

Як повідомляв УНН, 4 серпня стало відомо про те, що помер радянський, американський і російський автор-виконавець Віллі Токарєв .

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