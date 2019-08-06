Нобелевский лауреат умерла в Нью-Йорке
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В возрасте 88 лет умерла нобелевский лауреат Тони Моррисон. Об этом сообщает агентство AP, передаёт УНН.
Издатель Альфред А. Нопф сообщил, что Моррисон умер вечером в понедельник в медицинском центре Монтефиоре в Нью-Йорке.
Она была первой темнокожей женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе, присужденную в 1993 году.
Ее роман “Возлюбленные” получил Пулитцеровскую премию за художественную литературу в 1988 году.
Как сообщал УНН, 4 августа стало известно о том, что скончался советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев.