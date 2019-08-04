Умер Вилли Токарев
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Скончался советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев. Об этом сообщает “Эхо Москвы”, передает УНН.
Сообщил о смерти музыканта народный артист России, ведущий “Эха” Николай Тамразов со ссылкой на семью Вилли Токарева.
Музыканту было 84 года.
Токарев известен как исполнитель русскоязычного шансона. Настоящее имя Токарева — Вилен. В 1974 году эмигрировал из СРСР в США. В начале 90-х вернулся в Россию.
В мае 2019 года российский Telegram-канал Mash сообщал об ухудшении здоровья музыканта. Токарев попал в реанимацию.