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Помер Віллі Токарєв

Помер Віллі Токарєв

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Помер радянський, американський і російський автор-виконавець Віллі Токарєв. Про це повідомляє "Ехо Москви", передає УНН.

Повідомив про смерть музиканта народний артист Росії, ведучий "Ехо" Микола Тамразов з посиланням на сім'ю Віллі Токарєва.

Музиканту було 84 роки.

Токарєв відомий як виконавець російськомовного шансону. Справжнє ім'я Токарєва - Вілен. У 1974 році емігрував з СРСР в США. На початку 90-х повернувся в Росію.

У травні 2019 року російський Telegram-канал Mash повідомляв про погіршення здоров'я музиканта. Токарєв потрапив в реанімацію.

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