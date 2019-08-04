Помер Віллі Токарєв

Повідомив про смерть музиканта народний артист Росії, ведучий "Ехо" Микола Тамразов з посиланням на сім'ю Віллі Токарєва.

Музиканту було 84 роки.

Токарєв відомий як виконавець російськомовного шансону. Справжнє ім'я Токарєва - Вілен. У 1974 році емігрував з СРСР в США. На початку 90-х повернувся в Росію.

У травні 2019 року російський Telegram-канал Mash повідомляв про погіршення здоров'я музиканта. Токарєв потрапив в реанімацію.