Помер нобелівський лауреат Кері Мулліс
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Американський вчений — біохімік, лауреат Нобелівської премії Кері Мулліс помер в США у віці 74 років. Про це повідомила в четвер газета The New York Times з посиланням на його дружину, передає УНН.
За її словами, вчений помер 7 серпня у себе вдома в місті Ньюпорт-Біч (штат Каліфорнія). Причиною смерті стала серцева і дихальна недостатність, викликана тривалою пневмонією.
Мулліс народився в 1944 році в Північній Кароліні. У 1966 році закінчив Технологічний інститут Джорджії, а через шість років захистив докторську дисертацію в галузі біохімії в Університеті Каліфорнії в Берклі.
У 1993 році був удостоєний Нобелівської премії за винахід методу полімеразної ланцюгової реакції, що дозволяє домогтися значного збільшення малих концентрацій певних фрагментів нуклеїнової кислоти (ДНК) в біологічному матеріалі. Мулліс був переконаним прихильником теорії про відсутність зв’язку між ВІЛ та СНІД.
Нагадаємо, Нобелівська лауреатка померла в Нью-Йорку.