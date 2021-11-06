Умер нардеп восьми созывов Ефим Звягильский

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“Сегодня не стало очень близкого мне человека. Ефим Леонидович Звягильский был для меня не просто клиентом. Он был старшим другом. Он был человеком, который всегда по — отечески говорил со мной по душам. Который всегда искренне интересовался, что происходит в моей в жизни. Которого было интересно слушать часами, так как он прожил очень насыщенную жизнь. Он был глубоким и мудрым. Он создал много и многих”, — написала она.

Детали

Зелькина также отметила, что 5 дней назад узнала, что экс-нардеп попал в реанимацию и ситуация с его здоровьем была критическая. “Но он боролся. И уже казалось, что у него все получится. Но нет”, — написала она.

По данным СМИ, Звягильский попал в реанимацию из-за осложнений от коронавируса.

Справка

Ефим Звягильский был народным депутатом восьми созывов, исполнял обязанности премьер-министра Украины с сентября 1993 по июль 1994 года, кандидат технических наук. Один из соучредителей и бывший член Партии регионов. С 1979 года был директором шахты имени Засядько.

Звягильский — единственный депутат, бывший во всех первых восьми созывах Верховной Рады.