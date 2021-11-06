Помер нардеп восьми скликань Юхим Звягільський
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні помер колишній депутат Верховної Ради України Юхим Звягільський, пише УНН з посиланням на Facebook його адвоката Тетяни Зелькіної.
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“Сьогодні не стало дуже близької мені людини. Юхим Леонідович Звягільський був для мене не просто клієнтом. Він був старшим другом. Він був людиною, яка завжди по-батьківському розмовляла зі мною до душі. Який завжди щиро цікавився, що відбувається в моєму житті. Якого було цікаво слухати годинами, тому що він прожив дуже насичене життя. Він був глибоким та мудрим. Він створив багато та багатьох”, — написала вона.
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Зелькіна також зазначила, що 5 днів тому дізналася, що екснардеп потрапив до реанімації і ситуація з його здоровʼям була критична. “Але він боровся. І вже здавалося, що в нього все вийде. Але ні”, — написала вона.
За даними ЗМІ, Звягільський потрапив до реанімації через ускладнення від коронавірусу.
Довідка
Юхим Звягільський був народним депутатом восьми скликань, виконував обов’язки прем’єр-міністра України з вересня 1993 по липень 1994 року, кандидат технічних наук. Один зі співзасновників та колишній член Партії регіонів. Із 1979 року був директором шахти імені Засядька.
Звягільський — єдиний депутат, який був в усіх перших восьми скликаннях Верховної Ради.