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Помер нардеп восьми скликань Юхим Звягільський

Київ • УНН

 • 52565 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні помер колишній депутат Верховної Ради України Юхим Звягільський, пише УНН з посиланням на Facebook його адвоката Тетяни Зелькіної.

Помер нардеп восьми скликань Юхим Звягільський

Цитата

“Сьогодні не стало дуже близької мені людини. Юхим Леонідович Звягільський був для мене не просто клієнтом. Він був старшим другом. Він був людиною, яка завжди по-батьківському розмовляла зі мною до душі. Який завжди щиро цікавився, що відбувається в моєму житті. Якого було цікаво слухати годинами, тому що він прожив дуже насичене життя. Він був глибоким та мудрим. Він створив багато та багатьох”, — написала вона.

Деталі

Зелькіна також зазначила, що 5 днів тому дізналася, що екснардеп потрапив до реанімації і ситуація з його здоровʼям була критична. “Але він боровся. І вже здавалося, що в нього все вийде. Але ні”, — написала вона.

За даними ЗМІ, Звягільський потрапив до реанімації через ускладнення від коронавірусу.

Довідка

Юхим Звягільський був народним депутатом восьми скликань, виконував обов’язки прем’єр-міністра України з вересня 1993 по липень 1994 року, кандидат технічних наук. Один зі співзасновників та колишній член Партії регіонів. Із 1979 року був директором шахти імені Засядька.

Звягільський — єдиний депутат, який був в усіх перших восьми скликаннях Верховної Ради.

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