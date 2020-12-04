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Умер композитор Владимир Губа

Умер композитор Владимир Губа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Вчера, 3 декабря, на 82-м году жизни умер народный артист Украины, композитор Владимир Губа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил кинокритик Сергей Трымбач, информирует УНН.

"Вчера вечером Владимир Петрович Губа решил попрощаться с этим миром. Нет, смерть была естественной, просто тяжелая и продолжительная болезнь слишком истощила его... 22 декабря композитору исполнилось бы 82 года. Жаль, невероятно жаль", - написал Трымбач.

Сообщается, что Владимир Губа стал автором музыки к фильмам "Каменный крест", "Захар Беркут" Леонида Осыки, "Каштанка" Романа Балаяна, "Везде есть небо" и "Иду к тебе" Николая Мащенко, цикл анимационных фильмов о казаках ("Как казаки...").

"Собственно музыкальные произведения - для симфонического оркестра, для фортепиано и струнных оркестров, хора, которые на протяжении последних лет выполнялись все чаще. Единственное утешение - музыка Владимира Губы не оставит нас никогда. Потому что в ней сама душа великого композитора, это музыка, которая объединяет землю и небеса. Достаточно вспомнить мелодию, которая начинает фильм "Каменный крест"...", - отметил Трымбач.

Напомним, что в начале ноября скончался известный писатель-сатирик, юморист Михаил Жванецкий.

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