Помер композитор Володимир Губа

"Учора надвечір Володимир Петрович Губа вирішив попрощатися з цим світом. Ні, смерть була природньою, просто важка й тривала хвороба надто виснажила його... 22 грудня композиторові виповнилося б 82 роки. Жаль, невимовно жаль", - написав Тримбач.

Повідомляється, що Володимир Губа став автором музики до фільмів "Камінний хрест", "Захар Беркут" Леоніда Осики, "Каштанка" Романа Балаяна, "Всюди є небо" та "Іду до тебе" Миколи Мащенка, цикл анімаційних фільмів про козаків (“Як козаки...”).

“Власне музичні твори — для симфонічного оркестру, для фортепіано і струнних оркестрів, хору, які упродовж останніх років виконувалися усе частіше. Єдина втіха — музика Володимира Губи не полишить нас ніколи. Бо в ній сама душа великого композитора, це музика, що єднає землю й небеса. Досить пригадати мелодію, яка розпочинає фільм "Камінний хрест"...”, - зазначив Тримбач.

Нагадаємо, що на початку листопада помер відомий письменник-сатирик, гуморист Михайло Жванецький.