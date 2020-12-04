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Помер композитор Володимир Губа

Помер композитор Володимир Губа

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Вчора, 3 грудня, на 82-му році життя, помер народний артист України, композитор Володимир Губа. Про це на власній сторінці в Facebook повідомив кінокритик Сергій Тримбач, інформує УНН.

"Учора надвечір Володимир Петрович Губа вирішив попрощатися з цим світом. Ні, смерть була природньою, просто важка й тривала хвороба надто виснажила його... 22 грудня композиторові виповнилося б 82 роки. Жаль, невимовно жаль", - написав Тримбач.

Повідомляється, що Володимир Губа став автором музики до фільмів "Камінний хрест", "Захар Беркут" Леоніда Осики, "Каштанка" Романа Балаяна, "Всюди є небо" та "Іду до тебе" Миколи Мащенка, цикл анімаційних фільмів про козаків (“Як козаки...”).

“Власне музичні твори — для симфонічного оркестру, для фортепіано і струнних оркестрів, хору, які упродовж останніх років виконувалися усе частіше. Єдина втіха — музика Володимира Губи не полишить нас ніколи. Бо в ній сама душа великого композитора, це музика, що єднає землю й небеса. Досить пригадати мелодію, яка розпочинає фільм "Камінний хрест"...”, - зазначив Тримбач.

Нагадаємо, що на початку листопада помер відомий письменник-сатирик, гуморист Михайло Жванецький.

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