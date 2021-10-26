Умер бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У. При его правлении была проведена демократизация страны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У, возглавлявший страну с 1988 по 1993 год, умер на 89-м году жизни, сообщает местное агентство Yonhap, пишет УНН.
Детали
Причина смерти не называется. По данным агентства, ранее экс-президент был госпитализирован из-за ухудшения здоровья.
Справка
Ро Дэ У — шестой президент Южной Кореи. Он стал преемником бывшего военного президента страны Чон Ду Хвана. Победил на первых демократических выборах в стране в 1987 году, опередив кандидатов от оппозиции, впоследствии также ставших президентами, Ким Ён Сама и Ким Дэ Чжуна.
Правление Ро Дэ У ознаменовалось проведением в Сеуле летних Олимпийских игр 1988 года, которые он и открывал 17 сентября. Кроме того, в 1990 году Южная Корея установила дипломатические отношения с Советским Союзом.
В 1993 году Ро Дэ У был арестован по обвинению в коррупции. Впоследствии ему предъявили обвинение в измене во время событий в Кванджу. В августе 1996 года экс-президента приговорили к 22 годам тюрьмы. Впоследствии наказание смягчили до 17 лет. Был амнистирован в начале 1998 года президентом Ким Дэ Чжуном.