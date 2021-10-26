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Помер колишній президент Південної Кореї Ро Де У. За його правління було проведено демократизацію країни

Київ • УНН

 • 47772 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Колишній президент Південної Кореї Ро Де У, який очолював країну з 1988 по 1993 рік, помер на 89-му році життя, повідомляє місцеве агентство Yonhap, пише УНН.

Помер колишній президент Південної Кореї Ро Де У. За його правління було проведено демократизацію країни

Деталі

Причина смерті не називається. За даними агентства, раніше експрезидента було госпіталізовано через погіршення здоров’я.

Довідка

Ро Де У — шостий президент Південної Кореї. Він став наступником колишнього військового президента країни Чон Ду Хвана. Переміг на перших демократичних виборах у країні в 1987 році, випередивши кандидатів від опозиції, які згодом також стали президентами, Кім Йон Сама та Кім Де Чжуна.

Правління Ро Де У ознаменувалося проведенням у Сеулі літніх Олімпійських ігор 1988 року, які він відкривав 17 вересня. Крім того, 1990 року Південна Корея встановила дипломатичні відносини з Радянським Союзом.

У 1993 році Ро Де У був заарештований за звинуваченням у корупції. Згодом йому звинуватили у зраді під час подій у Кванджу. У серпні 1996 року експрезидента засудили до 22 років ув’язнення. Згодом покарання пом’якшили до 17 років. Був амністований на початку 1998 року президентом Кім Де Чжуном.

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