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Умер бывший президент Мадагаскара, возглавлявший страну более 20 лет

Умер бывший президент Мадагаскара, возглавлявший страну более 20 лет

Киев  •  УНН

 • 21897 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Бывший президент Мадагаскара Дидье Рацирака, возглавлявший страну в течение 22 лет, умер в воскресенье в военном госпитале в столице островного государства Антананариву. Об этом сообщил действующий президент Мадагаскара Андри Радзуэлина, пишет УНН.

Детали

“Дидье Рацирака умер утром в воскресенье в возрасте 84 лет, — написал Радзуэлина на своей странице в Twitter. — Малагасийцы потеряли выдающегося патриота”.

Бывшего главу государства госпитализировали 22 марта с диагнозом грипп, отмечает журнал Jeune Afrique. Врачи заявили, что состояние больного не внушало никаких опасений. Однако, как передают родственники Рацирака, его здоровье неожиданно ухудшилось в ночь на воскресенье. Официально причина смерти пока не объявлена.

Справка

Дидье Рацирака занимал пост президента Мадагаскара дважды: с 1975 по 1993 год и с 1997 по 2002 год. Он неоднократно с начала 70-х годов прошлого века посещал СССР и встречался с советскими лидерами. После прихода к власти установил тесные отношения Мадагаскара с Советским Союзом, который оказывал островному государству в Индийском океане постоянную и значительную помощь.

Ce dimanche 28 mars 2021, l'ancien Président, l'Amiral Didier Ignace RATSIRAKA s'est éteint à l'âge de 84 ans.

Les Malagasy ont perdu un illustre patriote.

J'adresse mes condoléances à ses proches, à la grande famille de l'armée et à tous les citoyens Malagasy. pic.twitter.com/DTUnAys3Og

— Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) March 28, 2021

В 2003 году Рацирака был приговорен заочно малагасийским судом к 10 годам каторжных работ за злоупотребление властью и хищение около 8 млн долларов. За год до этого бывший глава государства покинул родину и жил Франции, власти которой отказались его выдать. Рацирака вернулся на Мадагаскар осенью 2011 года после амнистии. Он снова участвовал в президентских выборах в 2018 году, но не прошел во второй тур, набрав 0,45% голосов.

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