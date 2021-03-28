Помер колишній президент Мадагаскару, який очолював країну більше 20 років

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“Дідьє Рацірака помер вранці в неділю у віці 84 років, — написав Радзуеліна на своїй сторінці в Twitter. — Малагасійці втратили видатного патріота”.

Колишнього главу держави госпіталізували 22 березня з діагнозом грип, зазначає журнал Jeune Afrique. Лікарі заявили, що стан хворого не вселяв ніяких побоювань. Однак, як передають родичі Рацірака, його здоров’я несподівано погіршилося в ніч на неділю. Офіційно причина смерті поки не оголошена.

Довідка

Дідьє Рацірака займав пост президента Мадагаскару двічі: з 1975 по 1993 рік і з 1997 по 2002 рік. Він неодноразово з початку 70-х років минулого століття відвідував СРСР і зустрічався з радянськими лідерами. Після приходу до влади встановив тісні відносини Мадагаскару з Радянським Союзом, який надавав острівній державі в Індійському океані постійну і значну допомогу.

Ce dimanche 28 mars 2021, l’ancien Président, l’Amiral Didier Ignace RATSIRAKA s’est éteint à l’âge de 84 ans.



Les Malagasy ont perdu un illustre patriote.



J’adresse mes condoléances à ses proches, à la grande famille de l’armée et à tous les citoyens Malagasy. pic.twitter.com/DTUnAys3Og

У 2003 році Рацірака був засуджений заочно малагасійським судом до 10 років каторжних робіт за зловживання владою та розкрадання близько 8 млн доларів. За рік до цього колишній глава держави залишив батьківщину і жив Франції, влада якої відмовилися його видати. Рацірака повернувся на Мадагаскар восени 2011 року після амністії. Він знову брав участь в президентських виборах в 2018 році, але не пройшов у другий тур, набравши 0,45% голосів.