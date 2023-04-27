Умер бывший охранник нацистского концлагеря, получивший тюремный срок в рекордно преклонном возрасте
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Германии умер бывший охранник нацистского концлагеря Йозеф Шютц, который получил тюремный срок, когда ему было 102 года, а приговор ему был вынесен в прошлом году. В тюрьму Шютц, впрочем, так и не попал - ждал рассмотрения апелляции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.
Детали
«В Германии умер бывший охранник нацистского концлагеря Йозеф Шютц, который получил тюремный срок в рекордно преклонном возрасте: ему было 102 года», - говориться в сообщении.
Отмечается, что сам Шютц до конца отрицал, что был эсэсовцем и охранником лагеря.
Тем не менее, в прошлом июне суд приговорил его к пяти годам тюрьмы, сочтя доказанным, что он в 1942-1945 годах служил охранником лагеря Заксенхаузен под Берлином и пособничал в убийстве трех с половиной тысяч человек. Шютц подал апелляцию в Федеральный суд Германии.
Сообщается, что имя и дата рождения Шютца были найдены в документах СС, но он все равно утверждал, что не был эсэсовцем и не служил в охране лагеря, а работал во время войны на ферме.
"Я не знаю, почему я сижу тут, на скамье подсудимых. Я не имел ко всему этому никакого отношения", - заявил Шютц в суде.
Суд, тем не менее, пришел к выводу, что Шютц все же служил в концлагере и сознательно и добровольно участвовал в массовом уничтожении людей.
Дополнение
Немецкая прокуратура обвинила 100-летнего мужчины в убийствах по 3518 эпизодами в концлагере на окраине Берлина во время Второй мировой войны.
В Германии суд ранее также признал 93-летнего охранника концентрационного лагеря Штуттгоф вблизи Гданска виновным в причастности к 5232 убийств.