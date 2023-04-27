Умер бывший охранник нацистского концлагеря, получивший тюремный срок в рекордно преклонном возрасте

Детали

«В Германии умер бывший охранник нацистского концлагеря Йозеф Шютц, который получил тюремный срок в рекордно преклонном возрасте: ему было 102 года», - говориться в сообщении.

Отмечается, что сам Шютц до конца отрицал, что был эсэсовцем и охранником лагеря.

Тем не менее, в прошлом июне суд приговорил его к пяти годам тюрьмы, сочтя доказанным, что он в 1942-1945 годах служил охранником лагеря Заксенхаузен под Берлином и пособничал в убийстве трех с половиной тысяч человек. Шютц подал апелляцию в Федеральный суд Германии.

Сообщается, что имя и дата рождения Шютца были найдены в документах СС, но он все равно утверждал, что не был эсэсовцем и не служил в охране лагеря, а работал во время войны на ферме.

"Я не знаю, почему я сижу тут, на скамье подсудимых. Я не имел ко всему этому никакого отношения", - заявил Шютц в суде.

Суд, тем не менее, пришел к выводу, что Шютц все же служил в концлагере и сознательно и добровольно участвовал в массовом уничтожении людей.

Дополнение

Немецкая прокуратура обвинила 100-летнего мужчины в убийствах по 3518 эпизодами в концлагере на окраине Берлина во время Второй мировой войны.

В Германии суд ранее также признал 93-летнего охранника концентрационного лагеря Штуттгоф вблизи Гданска виновным в причастности к 5232 убийств.