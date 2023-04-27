Помер колишній охоронець нацистського концтабору, який одержав тюремний термін у рекордно похилому віці

КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Німеччині помер колишній охоронець нацистського концтабору Йозеф Шютц, який отримав тюремний термін, коли йому було 102 роки, а вирок йому було ухвалено минулого року. До в'язниці Шютц, утім, так і не потрапив - чекав розгляду апеляції. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.