Помер колишній охоронець нацистського концтабору, який одержав тюремний термін у рекордно похилому віці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Німеччині помер колишній охоронець нацистського концтабору Йозеф Шютц, який отримав тюремний термін, коли йому було 102 роки, а вирок йому було ухвалено минулого року. До в'язниці Шютц, утім, так і не потрапив - чекав розгляду апеляції. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.
Деталі
«У Німеччині помер колишній охоронець нацистського концтабору Йозеф Шютц, який отримав тюремний термін у рекордно похилому віці: йому було 102 роки», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сам Шютц до кінця заперечував, що був есесівцем і охоронцем табору.
Проте минулого червня суд засудив його до п'яти років в'язниці, визнавши доведеним, що він у 1942-1945 роках служив охоронцем табору Заксенхаузен під Берліном і був пособником у вбивстві трьох із половиною тисяч осіб. Шютц подав апеляцію до Федерального суду Німеччини.
Повідомляють, що ім'я і дата народження Шютца були знайдені в документах СС, але він все одно стверджував, що не був есесівцем і не служив в охороні табору, а працював під час війни на фермі.
"Я не знаю, чому я сиджу тут, на лаві підсудних. Я не мав до всього цього жодного стосунку", - заявив Шютц у суді.
Суд, проте, дійшов висновку, що Шютц все ж служив у концтаборі і свідомо і добровільно брав участь у масовому знищенні людей.
Доповнення
Німецька прокуратура звинуватила 100-річного чоловіка у вбивствах за 3518 епізодами в концтаборі на околиці Берліна під час Другої світової війни.
У Німеччині суд раніше також визнав 93-річного охоронця концентраційного табору Штуттгоф поблизу Гданська винним у причетності до 5232 вбивств.