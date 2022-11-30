Детали

«Цзян Цзэминь умер из-за лейкемии и полиорганной недостаточности в Шанхае в 12:13 30 ноября 2022 года в возрасте 96 лет, о чем было объявлено в среду», — сообщает Xinhua.

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Цзян пришел к власти после репрессий на площади Тяньаньмэнь, отмечает AFP. Цзян заменил Дэн Сяопина в 1989 году и возглавил Китай, когда он превращался в мировое мощное государство.

"Jiang Zemin прошел через леукемию и целый орган потери в Шанхае в 12:13 pm на Nov. 30, 2022, в январе 96, он был ходатайствовал на Wednesday," Xinhua reports.



Jiang replaced Deng Xiaoping в 1989 году и led China как его emerged как global powerhouse pic.twitter.com/ejKMRXTcML