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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Помер колишній лідер Китаю Цзян Цземінь

Помер колишній лідер Китаю Цзян Цземінь

Київ • УНН

 • 1221744 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Колишній лідер Китаю Цзян Цземінь, який керував країною через епоху перетворень з кінця 1980-х до нового тисячоліття, помер у віці 96 років, повідомляє Xinhua, пише УНН.

Деталі

«Цзян Цземінь помер через лейкемію та поліорганну недостатність у Шанхаї о 12:13 30 листопада 2022 року у віці 96 років, про що було оголошено в середу», — повідомляє Xinhua.

Доповнення

Цзян прийшов до влади після репресій на площі Тяньаньмень, відзначає AFP. Як зазначає видання, Цзян замінив Ден Сяопіна у 1989 році і очолив Китай, коли він перетворювався на світову потужну державу.

"Jiang Zemin passed away due to leukemia and multiple organ failure in Shanghai at 12:13 p.m. on Nov. 30, 2022, at the age of 96, it was announced on Wednesday," Xinhua reports.

Jiang replaced Deng Xiaoping in 1989 and led China as it emerged as a global powerhouse pic.twitter.com/ejKMRXTcML

— AFP News Agency (@AFP) November 30, 2022

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