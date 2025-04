Помер колишній лідер Китаю Цзян Цземінь

Деталі

«Цзян Цземінь помер через лейкемію та поліорганну недостатність у Шанхаї о 12:13 30 листопада 2022 року у віці 96 років, про що було оголошено в середу», — повідомляє Xinhua.

Доповнення

Цзян прийшов до влади після репресій на площі Тяньаньмень, відзначає AFP. Як зазначає видання, Цзян замінив Ден Сяопіна у 1989 році і очолив Китай, коли він перетворювався на світову потужну державу.

"Jiang Zemin passed away due to leukemia and multiple organ failure in Shanghai at 12:13 p.m. on Nov. 30, 2022, at the age of 96, it was announced on Wednesday," Xinhua reports.



Jiang replaced Deng Xiaoping in 1989 and led China as it emerged as a global powerhouse pic.twitter.com/ejKMRXTcML

— AFP News Agency (@AFP) November 30, 2022