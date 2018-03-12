Умер актер и режиссер Олег Табаков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В возрасте 82 лет умер актер и режиссер Олег Табаков. Он был госпитализирован в конце ноября 2017 года и с тех пор находился в больнице, передает УНН со ссылкой на "Коммерсант".
Олег Табаков перенес экстренную операцию, после которой актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Информация о причинах госпитализации поступала противоречивая: в театре "Табакерка" и пресс-службе МХТ говорили, что Олега Табакова доставили в больницу "с обычным плановым медицинским обследованием".
Напоминаем, Министерство культуры Украины опубликовало расширенный перечень, в частности, иностранных деятелей культуры и спорта из 83 человек (среди которых Олег Павлович Табаков), которые создают угрозу национальной безопасности, в дальнейшем список может расширяться.