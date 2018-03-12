Помер актор і режисер Олег Табаков
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У віці 82 років помер актор і режисер Олег Табаков. Він був госпіталізований у кінці листопада 2017 року і з того часу перебував у лікарні, передає УНН з посиланням на “Коммерсант”.
Олег Табаков переніс екстрену операцію, після якої актора підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
Інформація про причини госпіталізації надходила суперечлива: в театрі “Табакерка” і прес-службі МХТ говорили, що Олега Табакова доставили в лікарню “зі звичайним плановим медичним обстеженням”.
Нагадуємо, Міністерство культури України опублікувало розширений перелік, зокрема, іноземних діячів культури і спорту з 83 осіб (серед яких Олег Павлович Табаков), які створюють загрозу національній безпеці, надалі список може розширюватися.