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Помер актор і режисер Олег Табаков

Помер актор і режисер Олег Табаков

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. У віці 82 років помер актор і режисер Олег Табаков. Він був госпіталізований у кінці листопада 2017 року і з того часу перебував у лікарні, передає УНН з посиланням на “Коммерсант”.

Олег Табаков переніс екстрену операцію, після якої актора підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Інформація про причини госпіталізації надходила суперечлива: в театрі “Табакерка” і прес-службі МХТ говорили, що Олега Табакова доставили в лікарню “зі звичайним плановим медичним обстеженням”.

Нагадуємо, Міністерство культури України опублікувало розширений перелік, зокрема, іноземних діячів культури і спорту з 83 осіб (серед яких Олег Павлович Табаков), які створюють загрозу національній безпеці, надалі список може розширюватися.

Українські Національні Новини

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