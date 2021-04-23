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Умер 57-летний американский рэпер Shock G

Умер 57-летний американский рэпер Shock G

Киев  •  УНН

 • 32598 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Американский рэпер, солист группы Digital Underground, Грегори Джейкобс (Shock G) умер в возрасте 57 лет. Об этом в соцсети написал его коллега Чопмастер Джей, передает УНН.

Цитата

“34 года назад у нас возникла безумная идея создать хип-хоп группу и покорить мир. Вскоре наши мечты превратились в реальность. А теперь его нет с нами ... Покойся с миром, мой друг и коллега Грег Джейкобс!” - написал Чопмастер Джей в Instagram.

Отец Shock G, Эдвард Ракер, позже подтвердил эту новость TMZ, сказав, что рэпер был найден мертвым в четверг в гостиничном номере в городе Тампа, штат Флорида. Причины смерти не раскрывают, но Ракер заявил, что признаков травмы нет и что будет проводиться вскрытие.

Дополнительно

Джейкобс был также известен как MC Blowfish, Icey-Michael Boston, Computer Woman, ButtaFly и Peanut Hakeem, но Shock G был его самый известный персонаж: с протезом в ноге, пледом, в очках Groucho.

Shock G стал известен благодаря хитовой песни Digital Underground “The Humpty Dance” и работе с Тупака Шакура.

Напомним

В возрасте 73 лет 19 апреля умер американский композитор и продюсер Джим Стейнман. Американский рэпер и актер DMX умер 9 апреля во возрасте 50 лет.

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