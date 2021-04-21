Помер легендарний американський композитор Джим Стейнман
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У віці 73 років помер американський композитор і продюсер Джим Стейнман. Про це пише УНН з посиланням на АР.
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Джим Стейнман написав хіти для Селін Діон, Air Supply і Бонні Тайлер. Брат продюсера розповів, що Стейнман помер від ниркової недостатності після нетривалої хвороби.
Стейнман родом із Нью-Йорка. Почав свою кар’єру в музичному театрі, а прославився оригінальним мюзиклом “Двигун мрії” і музикою до “Балу Вампірів”.
Найвідомішими роботами Стейнмана став альбом “Bat Out of Hell” виконавця Міта Лоуф.
Нагадаємо
Американський репер і актор DMX помер у віці 50 років. Також нещодавно не стало актора Уолтера Олкевіча, який зіграв в “Твін Пікс”.