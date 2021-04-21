Помер легендарний американський композитор Джим Стейнман

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Джим Стейнман написав хіти для Селін Діон, Air Supply і Бонні Тайлер. Брат продюсера розповів, що Стейнман помер від ниркової недостатності після нетривалої хвороби.

Стейнман родом із Нью-Йорка. Почав свою кар’єру в музичному театрі, а прославився оригінальним мюзиклом “Двигун мрії” і музикою до “Балу Вампірів”.

Найвідомішими роботами Стейнмана став альбом “Bat Out of Hell” виконавця Міта Лоуф.

Нагадаємо

Американський репер і актор DMX помер у віці 50 років. Також нещодавно не стало актора Уолтера Олкевіча, який зіграв в “Твін Пікс”.