Помер актор Уолтер Олкевіч, який зіграв в "Твін Пікс"

Що відомо

За його словами, актор помер вранці 6 квітня у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Протягом останніх 20 років Олкевіч мав проблеми зі здоров’ям і переніс серію операцій на коліні, в зв’язку з чим був прикутий до ліжка і змушений зробити перерву в кар’єрі.

Довідково

Олкевіч відомий широкому глядачеві за ролями бармена Жака Рено і власника бару “Будинок біля дороги” Жана-Мішеля Рено в телесеріалі Девіда Лінча “Твін Пікс”. Він дебютував в невеликому епізоді в фільмі Стівена Спілберга “Тисяча дев’ятсот сорок перший” (“1941”, 1979), пізніше знімався в безлічі серіалів і фільмів, з-поміж яких “Коротун з Майамі” (Pronto, 1997), "Стюарт рятує свою сім’ю “(Stuart Saves His Family, 1995) та інші.

Нагадаємо

Американський письменник і сценарист, автор сценарію до фільму “Горбата гора” Ларрі Макмертрі помер на 85-му році життя.