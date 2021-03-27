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Помер автор сценарію фільму "Горбата гора" Ларрі Макмертрі

Помер автор сценарію фільму "Горбата гора" Ларрі Макмертрі

Київ • УНН

 • 15595 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Американський письменник і сценарист, автор сценарію до фільму "Горбата гора" Ларрі Макмертрі помер на 85-му році життя. Про це повідомила газета The New York Times, пише УНН.

Деталі

Макмертрі помер у четвер у себе вдома в Арчер-Сіті, штат Техас. Причиною смерті стала серцева недостатність.

Ларрі Макмертрі народився в Арчер-Сіті 3 червня 1936 року. Він став автором більше 30 романів і нарисів. Також він написав сценарії до більш 30 кінокартин. За свій роман "Самотній голуб" Макмертрі отримав Пулітцерівську премію в 1986 році. Дії більшості його творів відбуваються на Дикому Заході або в Техасі.

У 2006 році письменник отримав "Оскар" за кращий адаптований сценарій до фільму "Горбата гора" режисера Енга Лі.

Додамо

Канадський актор Крістофер Пламмер помер у віці 91 року.

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